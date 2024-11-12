Sofyan Amrabat'ın golü dünya futbol tarihine geçti!

Yayınlanma: 12.11.2024 - 11:21

Güncelleme: 12.11.2024 - 11:43

Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat, gösterdiği başarılı performansla sarı lacivertli taraftarların gözüne girerken, başarılı oyununu skora da yansıtmaya başladı.

Amrabat, son 3 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı verdi. Trabzon deplasmanında 90+12'de attığı golle takımı 3-2'lik galibiyete taşıyan Faslı yıldızın, Kadıköy'de taraftarının önündeki ilk golü de tarihe geçti.

DÜNYA FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sivasspor maçında skoru 3-0'a getiren Amrabat'ın füzesinde top 131 kilometre hızla ağlara giderken dünya futbol tarihinin de en hızlı 20 şutu arasına girdi.

28 yaşındaki yıldızın 23 metreden defansı delerek kaydettiği akıllara zarar golü, David Beckham'ı (129.6 km/h) geçerek listede 19'uncu sırada yer aldı.

İngiliz yıldız, 1996 yılında Manchester United'da oynarken Derby'yi avlamış ve bu gol uzun süre hafızalardan çıkmamıştı.

17. basamakta 2001 yılında Blackburn Rovers formasıyla Southampton filelerini 135.5 kilometre ile sarsan Tugay Kerimoğlu yer alıyor. Listenin ilk sırasında 210 km. hızla Sporting'ten Heberson var.