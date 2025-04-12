Solsjkaer'den flaş açıklama: 'Takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat etmek lazım'
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Rams Başakşehir'e 2-0 yenildi. Siyah beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Rams Başakşehir'e 2-0 yenildi. Siyah beyazlılar bu sezon 7, son 5 maçta 3. yenilgisini yaşadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer mağlubiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.
"Takım potansiyelini ve kalitesini gösterdi. Athletic Bilbao, Galatasaray, Trabzonspor maçları... Her maça aynı şekilde yaklaşmak zorundayız. Zor bir sezon geçiriyoruz. Bu sonuç oyuncularımızdan beklediğimiz bir şey değil. 2 farklı hoca, 3 başkan geldi. Yaz sezonunu beklemek zorundayız. Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat etmek lazım. Geri koşmaşmazsanız, rakibi ısırmazsanız maç kazanamazsınız. Toplu ve topsuz iyi oynamak zorundasınız. Mustafa'ya baktığınızda Beşiktaş'ın geleceği. Ben ve taraftar böyle şeyler istiyoruz. Savaşan, enerjisini sahaya yansıtan oyuncuları istiyorum. 7 maç kaldı, daha iyi oynamalıyız. Beraber savaşacağız. Hala Avrupa kupalarında olma şansımız var.
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