Solskjaer'in imza töreni tarihi belli oldu

Yayınlanma: 18.01.2025 - 15:32

Güncelleme: 18.01.2025 - 15:32

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer için yarın bir imza töreni düzenleneceği duyuruldu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer için başkanımız Serdal Adalı'nın katılımıyla yarın (19 Ocak Pazar) saat 14.00'te Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde bir imza töreni düzenlenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Norveçli teknik adamla 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.