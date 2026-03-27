Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son 6 bilet... İşte 2026 Dünya Kupası'nı garantileyen ülkeler!

27.03.2026 13:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
3 ülkenin birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar 42 ülke katılım hakkı elde etti. Play-off maçlarının ardından 6 ülke daha Dünya Kupası biletini alacak.

Dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Dünya Kupası'na geri sayım devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'da oynanacak açılış maçıyla başlayacak ve 19 Temmuz'daki finalle sona erecek.

Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri'nden 11, Meksika'dan 3 ve Kanada'dan 2 şehir ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nın finali New York'taki MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Dünya Kupası'na şu ana kadar 48 takımdan 42'si katılım hakkı elde etti. Avrupa elemelerinde Romanya'yı eleyerek finale kalan A Milli Takım, Kosova'yı yenmesi halinde Dünya Kupası'na katılmayı garantileyecek.

2026 Dünya Kupası'na katılmayı şu ana kadar garantileyen ülkeler şöyle:

ASYA | AFC

  1. Avustralya
  2. İran
  3. Japonya
  4. Ürdün
  5. Katar
  6. Suudi Arabistan
  7. Güney Kore
  8. Özbekistan

AFRİKA | CAF

  1. Cezayir
  2. Yeşil Burun Adaları
  3. Mısır
  4. Gana
  5. Fildişi Sahili
  6. Fas
  7. Senegal
  8. Güney Afrika
  9. Tunus

KUZEY AMERİKA | CONCACAF

  1. Kanada
  2. Curaçao
  3. Haiti
  4. Meksika
  5. Panama
  6. ABD

GÜNEY AMERİKA | CONMEBOL

  1. Arjantin
  2. Brezilya
  3. Kolombiya
  4. Ekvador
  5. Paraguay
  6. Uruguay

OKYANUSYA | OFC

  1. Yeni Zelanda

AVRUPA | UEFA

  1. Avusturya
  2. Belçika
  3. Hırvatistan
  4. İngiltere
  5. Fransa
  6. Almanya
  7. Hollanda
  8. Norveç
  9. Portekiz
  10. İskoçya
  11. İspanya
  12. İsviçre
İlgili Konular: #play-off #A Milli Takım #2026 Dünya Kupası

İlgili Haberler

Dünya Kupası için finalimiz 31 Mart’ta: 1 adım kaldı
Dünya Kupası için finalimiz 31 Mart’ta: 1 adım kaldı Ay-Yıldızlılar, Play-Off yarı final maçında İstanbul’da ağırladığı Romanya’yı 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu’ndan gelen golle 1-0 mağlup etti.
Edin Dzeko'dan hayat öpücüğü: Bosna Hersek Dünya Kupası play-off finalinde!
Edin Dzeko'dan hayat öpücüğü: Bosna Hersek Dünya Kupası play-off finalinde! Bosna Hersek, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda karşılaştığı Galler'i penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.
Çekya'dan geri dönüş: Penaltılarla Dünya Kupası play-off finaline çıktı!
Çekya'dan geri dönüş: Penaltılarla Dünya Kupası play-off finaline çıktı! Çekya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde kendi evinde ağırladığı İrlanda'yı penaltılar sonucu 4-3 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.