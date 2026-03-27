Son 6 bilet... İşte 2026 Dünya Kupası'nı garantileyen ülkeler!

Dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Dünya Kupası'na geri sayım devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'da oynanacak açılış maçıyla başlayacak ve 19 Temmuz'daki finalle sona erecek.
Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri'nden 11, Meksika'dan 3 ve Kanada'dan 2 şehir ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nın finali New York'taki MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Dünya Kupası'na şu ana kadar 48 takımdan 42'si katılım hakkı elde etti. Avrupa elemelerinde Romanya'yı eleyerek finale kalan A Milli Takım, Kosova'yı yenmesi halinde Dünya Kupası'na katılmayı garantileyecek.
2026 Dünya Kupası'na katılmayı şu ana kadar garantileyen ülkeler şöyle:
ASYA | AFC
- Avustralya
- İran
- Japonya
- Ürdün
- Katar
- Suudi Arabistan
- Güney Kore
- Özbekistan
AFRİKA | CAF
- Cezayir
- Yeşil Burun Adaları
- Mısır
- Gana
- Fildişi Sahili
- Fas
- Senegal
- Güney Afrika
- Tunus
KUZEY AMERİKA | CONCACAF
- Kanada
- Curaçao
- Haiti
- Meksika
- Panama
- ABD
GÜNEY AMERİKA | CONMEBOL
- Arjantin
- Brezilya
- Kolombiya
- Ekvador
- Paraguay
- Uruguay
OKYANUSYA | OFC
- Yeni Zelanda
AVRUPA | UEFA
- Avusturya
- Belçika
- Hırvatistan
- İngiltere
- Fransa
- Almanya
- Hollanda
- Norveç
- Portekiz
- İskoçya
- İspanya
- İsviçre