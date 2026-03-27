Son 6 bilet... İşte 2026 Dünya Kupası'nı garantileyen ülkeler!

Dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Dünya Kupası'na geri sayım devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'da oynanacak açılış maçıyla başlayacak ve 19 Temmuz'daki finalle sona erecek.

Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri'nden 11, Meksika'dan 3 ve Kanada'dan 2 şehir ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nın finali New York'taki MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Dünya Kupası'na şu ana kadar 48 takımdan 42'si katılım hakkı elde etti. Avrupa elemelerinde Romanya'yı eleyerek finale kalan A Milli Takım, Kosova'yı yenmesi halinde Dünya Kupası'na katılmayı garantileyecek.

2026 Dünya Kupası'na katılmayı şu ana kadar garantileyen ülkeler şöyle:

ASYA | AFC

Avustralya İran Japonya Ürdün Katar Suudi Arabistan Güney Kore Özbekistan

AFRİKA | CAF

Cezayir Yeşil Burun Adaları Mısır Gana Fildişi Sahili Fas Senegal Güney Afrika Tunus

KUZEY AMERİKA | CONCACAF

Kanada Curaçao Haiti Meksika Panama ABD

GÜNEY AMERİKA | CONMEBOL

Arjantin Brezilya Kolombiya Ekvador Paraguay Uruguay

OKYANUSYA | OFC

Yeni Zelanda

AVRUPA | UEFA