Steve Vasturia Beşiktaş'a imza attı, idmana çıkmadan emekli oldu
Beşiktaş'ın Ağustos ayının başında transferini açıkladığı ABD'li Guard Steve Vasturia, siyah beyazlılarla idmana dahi çıkmadan basketboldan emekliliğini açıklaması şaşkınlık yarattı.
Beşiktaş Icrypex'in sezon başında transfer ettiği Steve Vasturia'nın henüz idmana dahi çıkmadan basketboldan emekli olma kararını açıklaması şaşkınlık yarattı.
Geçen sezonu Zalgiris Kaunas'da geçiren Vasturia'nın sakatlıklar ve kovid önlemleri sebebiyle 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen sözleşmesini fesh edip boşta kalmıştı. Vasturia'nın kişisel nedenlerle ABD'den ayrılamaması nedeniyle kariyerine nasıl devam edeceği ise merakla bekleniyor.
Gard mevkisinde oynayan Vasturia Zalgiris'ten önce oynadığı Alba Berlin'de 13.4 sayı, 4.9 asist ve 3.7 ribaund ortalamalarının yanı sıra Euroleague'deki son sezonunda 11.8 sayı, 5.3 asist ve 4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
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