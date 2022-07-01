Son Dakika: Altay, Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı
Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Kazımcan Karataş’ın Galatasaray’a transferi için sarı-kırmızılı kulüple anlaştı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“16 Ocak 2003’te İzmir’de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş’ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Futbola Altay’ımızda başlayan, Altay Spor Okulları’nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı’mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş’a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz. Yolun açık olsun bizim çocuk.”
Yolun açık olsun bizim çocuk @kazimcankaratas#KazımcanKarataş pic.twitter.com/0MpqwUHhXO— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) July 1, 2022
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