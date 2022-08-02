Son Dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakibi Austria Wien oldu
Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi Austria Wien oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi yapıldı. Kuraya geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Demir Grup Sivasspor ile Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe katıldı.
3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde play-offtaki muhtemel rakibi Austria Wien oldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Dnipro-1 (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)/Partizan (Sırbistan)
KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe/Slovacko (Çekya)
Linfield (Kuzey İrlanda)/Zürih (İsviçre) - Heart of Midlothian (İskoçya)
Maribor (Slovenya)/HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka)
Malmö (İsveç)/F91 Diddeleng (Lüksemburg) - Demir Grup Sivasspor
Karabağ (Azerbaycan)/Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)/Shkupi (Kuzey Makedonya)
Maccabi Haifa (İsrail)/Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan)/Slovan Bratislava (Slovakya)
Kızılyıldız (Sırbistan)/Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova)/Viktoria Plzen (Çekya)
Ludogorets (Bulgaristan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Bodo/Glimt (Norveç)/Zalgiris (Litvanya)
Video Haberler
- 'Yan baktın' kavgası bütün sokağı karıştırdı
- 'Sahte Meclis kartlı' silah kaçakçısı yakalandı
- Sokakta oyun oynarken 'elektrik akımına' kapılan Hiranur
- Çekmeköy'de polis eşliğinde ağaç sökümüne başlandı
- Demet Akalın, şampanyayı garsonun başından aşağı döktü
- Trafoda yangın çıktı! Seferler 3 saat durdu
- CHP'den 'Erzurum' çıkarması
- Feci kaza: Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı!
- Kadir Şeker'in tahliyesine itirazdan sonra yeni gelişme
- Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Çevik Bir'e tahliye kararı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- 'Sorumlusu AKP ve MHP olacak!'
- Şirket içeriden vurgun yedi
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- 'En endişe verici ülke Türkiye'
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı
- Seçim ikinci tura kalırsa kimi destekleyecek?