Son Dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakibi Austria Wien oldu

02 Ağustos 2022 Salı, 14:32

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi yapıldı. Kuraya geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Demir Grup Sivasspor ile Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe katıldı.

3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde play-offtaki muhtemel rakibi Austria Wien oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Dnipro-1 (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)/Partizan (Sırbistan)

KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe/Slovacko (Çekya)

Linfield (Kuzey İrlanda)/Zürih (İsviçre) - Heart of Midlothian (İskoçya)

Maribor (Slovenya)/HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka)

Malmö (İsveç)/F91 Diddeleng (Lüksemburg) - Demir Grup Sivasspor

Karabağ (Azerbaycan)/Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)/Shkupi (Kuzey Makedonya)

Maccabi Haifa (İsrail)/Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan)/Slovan Bratislava (Slovakya)

Kızılyıldız (Sırbistan)/Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova)/Viktoria Plzen (Çekya)

Ludogorets (Bulgaristan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Bodo/Glimt (Norveç)/Zalgiris (Litvanya)