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SON DAKİKA - Fransız devi Lyon'a büyük şok! Küme düşürüldü...

SON DAKİKA - Fransız devi Lyon'a büyük şok! Küme düşürüldü...

24.06.2025 21:53:00
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Haber Merkezi
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SON DAKİKA - Fransız devi Lyon'a büyük şok! Küme düşürüldü...

Son dakika... Fransız devi Lyon, borçları nedeniyle Ligue 2'ye düşürüldü.

Fransa'da özellikle 2000'li yılların başındaki başarıları ve üst üste aldığı şampiyonluklarla dikkat çeken Lyon, büyük bir şok yaşadı.

Lyon, kasım ayında borçları nedeniyle geçici olarak küme düşme cezası almıştı. Fransa'da Ulusal Mali Denetim Kurulu, sezonun sona ermesinin ardından Lyon hakkındaki nihai kararını açıkladı; Küme düşme!

Lyon'un küme düşme kararına itiraz etmesi bekleniyor. Fransız ekibi, itirazının sonuç vermemesi durumunda gelecek sezon Ligue 2'de mücadele edecek.

Lyon, geride kalan sezonda Ligue 1'i topladığı 57 puanla 6. sırada tamamlamıştı.


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