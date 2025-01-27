Son dakika gelen galibiyet golünün ardından... Teknik direktör ile takım kaptanı arasında gerginlik!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:59

Güncelleme: 27.01.2025 - 10:59

AC Milan’ın Parma karşısında son dakikalarda gerçekleştirdiği unutulmaz geri dönüşün ardından ortalık karıştı. Teknik direktör Sergio Conceiçao ile takım kaptanı Davide Calabria arasında yaşanan kavga maçın önüne geçti.

Maçın ikinci yarısında, 33. dakikada oyundan alınan Calabria, yerini Jovic’e bırakırken oldukça sinirliydi. Doğrudan yedek kulübesine giden savunma oyuncusu, bu sırada kaptanlık pazubandını kaleci Mike Maignan’a devretti. Oyundan çıkışıyla ilgili tepkisi açıkça hissedilen Calabria, saha kenarında Portekizli teknik adamın radarına girdi.

CONCEIÇAO ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Yayıncı kuruluşun kameralarına yansıyan görüntülerde, Sergio Conceiçao’nun hızlı ve sinirli bir şekilde Calabria’nın üzerine yürüdüğü görüldü. Teknik adamın sert çıkışı, saha kenarındaki atmosferi daha da gerdi. Tartışma, diğer oyuncular ve teknik ekip tarafından büyümeden yatıştırıldı.

AC Milan'ın kaptanı Davide Calabria, teknik direktör Sergio Conceicao ile yaşadığı tartışmanın bir "yanlış anlaşılma" olduğunu ve aralarındaki sorunun çözüldüğünü söyledi. Serie A'da Parma'ya karşı oynanan mücadelede son dakikalarda gelen galibiyete, maçın ardından yaşanan bu olayla gölge düştü.

?? Maçının bitiş düdüğünün ardından Milan Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ile takım kaptanı Davide Calabria arasında gerginlik yaşandı. pic.twitter.com/b6IPJKQ2uC — S Sport (@ssporttr) January 26, 2025

PARMA KARŞISINDA NEFES KESEN GERİ DÖNÜŞ

Milan, Parma karşısında maçın büyük bölümünde gerideydi. Cancellieri ve Del Prate'nin golleriyle iki kez öne geçen Parma, uzatmalara kadar üstünlüğünü koruyordu. Ancak AC Milan, Sergio Conceicao yönetimindeki birçok maçta görülen o "geri dönüş ruhunu" bir kez daha sahaya yansıttı.

Tijjani Reijnders, 90+2. dakikada beraberliği getirirken, Samuel Chukwueze’nin 90+5’te attığı gol galibiyeti getirdi. Maç sonunda sevinçle dolu bir atmosfer yerine, Calabria ile Conceicao arasında yaşanan gerginlik dikkatleri üzerine çekti.

"ADRENALİN YÜKSEKTİ, YANLIŞ ANLAŞILDIK"

Karşılaşma sonrası medya mensuplarına konuşan Davide Calabria, olayın saha içindeki yüksek adrenalinden kaynaklandığını belirtti:

"Açıkçası, bu sahada olan bir şeydi. İkimiz arasında bir yanlış anlaşılma oldu. Adrenalin gerçekten yüksekti ve birbirimizi doğru anlamadık. Ancak sorunu çözdük ve bu tip şeyler futbolda sıkça yaşanır. İlk ya da son kez olmayacak."

"ÖZÜR DİLERİM, TAKIM HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Calabria, yaşanan olayın hoş bir görüntü olmadığını kabul ederek şunları ekledi: "Bunun hoş bir şey olmadığını biliyorum ve özür dilerim. Ancak en önemli şey, takımın kazanması ve maçı çevirebilmiş olmamız. Böyle anlar futbolda olur, önemli olan sorunları çözebilmek."