MHK Üyesi Metin Tokat istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Metin Tokat'ın görevinden ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2021 Salı, 17:55
MHK Üyesi Metin Tokat istifa etti
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TFF, Metin Tokat'ın Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa eden Metin Tokat'ın yerine ise Ferhat Gündoğdu'nun atandığını açıkladı.

TFF'de yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu.  

Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı."



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