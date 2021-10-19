MHK Üyesi Metin Tokat istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Metin Tokat'ın görevinden ayrıldığını duyurdu.
TFF, Metin Tokat'ın Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
İstifa eden Metin Tokat'ın yerine ise Ferhat Gündoğdu'nun atandığını açıkladı.
TFF'de yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu.
Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı."
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