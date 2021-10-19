MHK Üyesi Metin Tokat istifa etti

19 Ekim 2021 Salı, 17:55

TFF, Metin Tokat'ın Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa eden Metin Tokat'ın yerine ise Ferhat Gündoğdu'nun atandığını açıkladı.

TFF'de yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu.

Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı."



