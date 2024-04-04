Son Dakika: Süper Kupa'nın hakemi belli oldu!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçını yönetecek hakemi duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 13:13
Son Dakika: Süper Kupa'nın hakemi belli oldu!
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TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında görev alacak hakemleri duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada 7 Nisan Pazar günü oynanacak maçı Volkan Bayarslan'ın yöneteceği belirtildi.

Volkan Bayarslan

Açıklamada, Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacağı kaydedildi.

Mücadelede dördüncü hakem olarak Burak Şeker görev alacak.

FENERBAHÇE YABANCI HAKEM İSTEMİŞTİ

Sarı-lacivertliler, maçı yabancı hakemin yönetmesini ve tarihin mayısın son haftası olarak değiştirilmesini istemişti.

TFF, Fenerbahçe'ye tarihin zamanında iki kulübün ortak görüşü alınarak belirlendiğini ve değişiklik olmayacağını iletmişti.

Fenerbahçe taleplerine geri dönüşün olumsuz olması halinde U19 takımıyla maça çıkılacağını açıklamıştı. 


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