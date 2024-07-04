Son Dakika: Türkiye - Hollanda maçına Fransız hakem!
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı mücadelenin hakemi açıklandı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finalde Hollanda ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Fransız haken Clement Turpin yönetecek.
CLEMENT TURPİN'IN TÜRKİYE KARNESİ
Türk takımları, Clement Turpin'in yönettiği 6 maçta, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Fransız hakemin yönettiği Türk takımlarının maçları şu şekilde:
Başakşehir 1-2 Sevilla
Fenerbahçe 1-0 Braga
Lazio 0-0 Trabzonspor
Türkiye 2-1 Kazakistan
Türkiye U17 6-1 Çekya U17
Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17
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