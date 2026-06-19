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Sözleşme görüşmeleri devam ediyordu: Lucas Torreira'dan dikkat çeken Icardi paylaşımı

Sözleşme görüşmeleri devam ediyordu: Lucas Torreira'dan dikkat çeken Icardi paylaşımı

19.06.2026 15:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sözleşme görüşmeleri devam ediyordu: Lucas Torreira'dan dikkat çeken Icardi paylaşımı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, sarı-kırmızılı ekiple sözleşme görüşmeleri devam eden takım arkadaşı Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sözleşme görüşmeleri devam eden Mauro Icardi ile fotoğrafını paylaştı.

Torreira fotoğrafın altına sarı kırmızı kalp koyarak "Kalıyor" yazdı.

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GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray yönetimi, Başkan Dursun Özbek liderliğinde Icardi cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Kulübün yıldız golcüye bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon Euro ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

ICARDI CEPHESİNİN TALEPLERİ

Arjantinli golcünün ise beklentisini yukarı çektiği öğrenildi. Icardi'nin yıllık en az 7 milyon Euro talep ettiği, ayrıca yeni sezonda belirli sayıda maçta oynama garantisi istediği ifade edildi.

Bununla birlikte oyuncu temsilcisinin 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat talebinde bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY'DAN OYNAMA GARANTİSİNE RET

Yönetim cephesinin özellikle "oynama garantisi" maddesine sıcak bakmadığı, kontrat süresi konusunda da esnek davranmadığı aktarıldı. Başkan Dursun Özbek'in yıllık ücrette revizyona olumlu yaklaşsa da, kontrat süresi ve garanti maddesi konusunda net şekilde olumsuz yanıt verdiği bildirildi.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sabah'a verdiği röportajda Mauro Icardi ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifimi yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz."

ICARDI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geride kalan sezonda 47 maçta görev aldı. Yıldız golcü bu karşılaşmalarda 16 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı.

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