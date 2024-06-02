Sözleşmesi sona eriyordu: Fenerbahçe'den Batshuayi kararı

Yayınlanma: 02.06.2024 - 11:56

Güncelleme: 02.06.2024 - 11:56

Geride kalan sezonda genelde yedek beklese de attığı gollerle Fenerbahçe'ye önemli bir katkı sağlayan Michy Batshuayi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertli yönetimin, Belçikalı santrforun sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanarak kontratını uzattığı kaydedildi.

Milli davet almayarak Avrupa Şampiyonası'na katılma fırsatını kaçıran 30 yaşındaki oyuncunun, yedek kalmak istemediği için ayrılmayı düşündüğü konuşuluyordu.

Geride kalan sezon Fenerbahçe'de 43 maça çıkan Batshuayi, 24 gol ve 3 asist üretti.