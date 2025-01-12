Sözleşmesi sona eriyordu: İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Fenerbahçe, iç transferde İrfan Can Kahveci'yle sözleşme yeniledi.
Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
İrfan Can Kahveci'nin mevcut kontratı sezon sonunda bitiyordu. 29 yaşındaki futbolcu, 2020/21 sezonunun devre arasında Başakşehir'den sarı-lacivertli kulübe transfer olmuştu.
Maaşında iyileştirme yapılan 29 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısından itibaren yeni sözleşmesindeki miktarı kazanacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta sahaya çıktı.
Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı:
Can’ımız İrfan Can Kahveci ?????? pic.twitter.com/NDB4C74JUd— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 12, 2025
Etiketler: #irfan can kahveci #fenerbahçe #Sözleşme
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