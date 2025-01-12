Sözleşmesi sona eriyordu: İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Sözleşmesi sona eriyordu: İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2025 - 13:22

Fenerbahçe, iç transferde İrfan Can Kahveci'yle sözleşme yeniledi.

Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

İrfan Can Kahveci'nin mevcut kontratı sezon sonunda bitiyordu. 29 yaşındaki futbolcu, 2020/21 sezonunun devre arasında Başakşehir'den sarı-lacivertli kulübe transfer olmuştu.

Maaşında iyileştirme yapılan 29 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısından itibaren yeni sözleşmesindeki miktarı kazanacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta sahaya çıktı. 

Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı:

 


Etiketler: #irfan can kahveci #fenerbahçe #Sözleşme

İlgili Haberler

Tugay Kerimoğlu'ndan İrfan Can Kahveci iddiası: 'Oyun aklı çok iyi ama...'

Tugay Kerimoğlu'ndan İrfan Can Kahveci iddiası: 'Oyun aklı çok iyi ama...'
Sözleşme ayrıntıları belli oldu: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye dev zam!

Sözleşme ayrıntıları belli oldu: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye dev zam!
İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder'den Fenerbahçe'ye iyi haber!

İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder'den Fenerbahçe'ye iyi haber!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler