Sözleşmesini feshetti: Genç oyuncu, Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
Fenerbahçe'nin sezon başında bir yıllığına Westerlo'ya kiraladığı Emir Ortakaya, Belçika ekibiyle sözleşmesini feshetti ve Fenerbahçe'ye geri döndü.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde bir yıllığına Westerlo'ya kiraladığı Emir Ortakaya'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Play Spor'un haberine göre Emir Ortakaya, Westerlo ile sözleşmesini feshetti ve Fenerbahçe'ye geri döndü.
Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki stoperin Türkiye'den taliplerinin bulunduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin 2021 yılında Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Emir Ortakaya sırasıyla Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'ya kiralanmıştı.
Westerlo ile toplam 5 maça çıkan Emir Ortakaya, 332 dakika süre alabildi.
Etiketler: #Emir Ortakaya #fenerbahçe #Westerlo
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