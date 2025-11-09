Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Beşiktaş nihayet pres yapmaya başladı!'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

"IŞIK BELİRDİ"

Gülengül Altınsay: Önde presle rakip alanda topu tutabilme, savunmadan güvenli çıkışlar, kanatların iyi çalışması Beşiktaş’ın artılarıydı. Orta alanda Ndidi yeni bir Atiba olma yolunda ilerliyor. Takımın en güvenilir oyuncusu. İlk golün Salih’in presle kazandığı topun ardından gelmesi önemli kazanım. Kartal’da Rafa ve Orkun’un yokluğu ile orta sahanın yaratıcılık eksikliği kanat oyuncularının hareketli oyunuyla kapandı. İkinci yarıya golle başlayan bu kez Antalya oldu. Adeta Beşiktaş savunmasının ikram bir golüydü bu. Ama bu gol Antalya’yı ümitlendirdi ve oyun dengelendi. 67’de oyuna giren Jota’nın 3. golü Antalya’nın ümitlerini bitirdi. Beşiktaş’ın Fenerbahçe maçının olumsuzluklarının ardından aldığı bu rahat galibiyet önemliydi. (Cumhuriyet)

"BEŞİKTAŞ NİHAYET PRES YAPMAYA BAŞLADI!"

Uğur Meleke: Beşiktaş’ta hücum pres konusunda bir gelişim olduğunu söyleyebilirim. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe’ye karşı da ilk 25 dakika başarılı bir hücum pres yapmıştı. Dün de ilk yarıda Antalya’yı çıkarken defalarca hataya zorladı. Zaten bir gol, bir direk, iki de şutla biten 4 ayrı başarılı pres uygulaması vardı ilk 45 dakikada. Ancak Beşiktaş’ın ikinci sorunu, yani skoru bulduktan sonra aşırı vites değişimi hususunda ise yine sıkıntılı bir akşamdı. Dün de Beşiktaş ilk yarıda ne kadar çok takdiri hak ediyorsa, 46 ile 80 arası o kadar tutucuydu. (Hürriyet)

"EN ÇOK NDİDİ’Yİ BEĞENDİM!"

Ömer Üründül: Beşiktaş, maça çok erken bir şans golüyle adeta galip başladı. İlk devrede de 35 dakika oyunu çok rahat domine ettiler. Attıkları ikinci golün dışında da sayısız pozisyon buldular. Bu bölümde Antalyaspor diye bir takım sahada yoktu.

Fakat ne hikmetse Beşiktaş, kendisini zora sokmak için istemeden de olsa elinden gelen her şeyi yapıyor. Rahat giden oyunda çok büyük bir pas hatasıyla fark 1'e indi. Ondan sonra çok kötü oynayan Antalyaspor morallendi, direnç kazandı. Beşiktaş'ı da stres bastı.

Beşiktaş'ın dünkü maçı mutlaka kazanması gerekiyordu. O gerçekleşti ama takım oyunundaki sıkıntılar her an baş ağrıtabilir nitelikte. Ben dün gece en çok Ndidi'yi beğendim. Büyük umutlarla transfer edilen Abraham ise tam bir hayal kırıklığı... (Sabah)

"BEŞİKTAŞ İLK KEZ BU KADAR SAKİN VE OLGUNDU!"

Güntekin Onay: Beşiktaş bir bütün olarak sezonun en olgun 90 dakikasını oynadı. Önceki haftalarda bölümlere yayılan oyun dün 2’nci yarının belli bir periyodu hariç hep siyah beyazlıların kontrolündeydi. 1-0 veya 2-1 öndeyken de topa sahip olan ve golü düşünerek oynayan Beşiktaş “nihayet” büyük takım mentalitesini sahaya yansıttı ve arka arkaya olumsuz sonuçlardan etkilenmediğini gösterdi.

Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve gol atsa da atmasa da El Bilal Toure son derece etkili futbolcular. Özellikle Vaclav Cerny her maç ya asist yapıyor ya da arkadaşlarını net pozisyonlara sokuyor. Dün sonradan giren ve şık bir gol atan Jota Silva da alkışı hak etti. Dün akşam ki kararlılık ve ön alan baskısıyla oynanan futbolda Wilfred N’Didi’nin ve takımı öne çıkaran 2 stoperin payı çok büyüktü. Beşiktaş’ın bundan sonra ihtiyacı olan tek şey seri galibiyetler. O öz güveni yakalayabilirse işler rayına oturacak. (Hürriyet)

"BU SİLVA, BAŞKA SİLVA!"

Bilal Meşe: Taraftarların kafası soru işaretleriyle doluydu maç öncesinde. Ne var ki, ilk yarıda korkulan olmadı, Kartal en erken golünü ikinci dakikada buldu Abraham’la, Toure’nin hakkını da yemeyelim.

Sonra mı? Kartal ilk yarıda oyunu domine etti, neredeyse tek kaleye çevirdi. Baskı üstüne baskı, şut üzerine şut.

Beşiktaş bu, atar, kaçırır, sonra mı taraftarına azap çektirir! Örnek mi? Alın size 52. dakika... Rıdvan geldiğinden bu yana ‘bal yapmayan arı’ gibi adeta! Bir adam geç be kardeşim! Hadi bunu beceremiyorsun, geriye çıkardığın paslara baksana, kısa düşüyor, araya giren Boli, Paulista’yı saf dışı bıraktı, farkı bire indirdi.

Neyse Kartal, Antalya’da üç puana kanat çırparken, olası büyük bir krizin eşiğinden döndü dersek abartmış olmayız. Kritik golün sahibi Jota Silva... Ama bu başka Silva! (Milliyet)