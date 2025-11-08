Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş’a da bir Atatürk lazım
Orhan Can
08.11.2025 22:27
Sahada takımın başında Sergen yoktu.

Kırmızı kart cezası vardı.

Yaralı Beşiktaş Antalya’daydı.

Daha 2. dakikada golü bulunca “Tarih tekerrür mü edecek?” dedim.

Çünkü, Galatasaray ve Fenerbahçe maçında da erken gol buldu fakat maç sonuçları istenildiği gibi bitmedi.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçı ise öne geçip skoru kaybetme hikâyesiydi.

Antalya’da Beşiktaş 1-0 öne geçti.

Tam burada size bir tarihi hatırlatmaya yapayım.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Konya üzerinden cepheye gelmişti. Ankara’daki ajanlar onu köşkte “Çay Partisi veriyor” sanıyorlardı.

Ancak Atatürk’ün taarruz planına Paşalar karşı çıkıyordu.

Harp Okulundan hocası Yakup Paşa da Mustafa Kemal’e karşı çıkıyordu.

Aksilik olursa cephanenin ikmali mümkün olmayacaktı.

Kurşun biterse makinalı tüfeklere karşı iş kılıçlara kalacaktı.

Atatürk "İkmali düşmandan yaparız" diyordu.

Tartışma uzadı.

İsmet Paşa, "Uğraşa uğraşa, ancak 1 yılda düşmanla az çok denk bir hale gelebildik. Bir daha bu gücü bulamayız. Tehlikesine rağmen, bu plandan başka çare yok" dedi.

Bu sözleri Atatürk de onayladı.

Yakup Paşa direniyordu, “Buna karar verenler tarihe karşı, büyük vebal altında kalırlar. Adama vatan haini derler. Hepimizi Meclis’in önünde asarlar” dedi:

Mustafa Kemal mavi gözlerini Yakup Paşa’ya çevirir "Korkmayın paşam. Tarihe ve millete karşı bütün sorumluluk bana aittir. Kaybedersek beni şu ağaçta asarsınız" der.

İşte,

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk böyle güçlü iradeli bir adamdı…

Anadolu’ya çıkarken annesi ve kız kardeşini belki de bu yüzden güçlü iradeleri olan Beşiktaşlılara emanet etmişti…

Büyük milletleri Büyük İradeli Adamlar yükseltirdi…

Büyük takımları da büyük iradeli yöneticiler, teknik adamlar yükseltir…

Ağlamazlar, “Sorumluluk bana aittir” derler…

Başarısız olurlarsa, “erkek” gibi bırakıp giderler…

Kulübü soyup gitmezler,

suçu futbolcuların üstüne atmazlar…

Saha içinde de lider oyuncular ve güçlü iradeli futbolcular lazımdır…

Bu maçtaki Cengiz Ünder gibi…

Beşiktaş durumu 2-0 yaptı.

“Adam olmaz” (Toparlanmaz anlamında) denilen Cengiz Ünder hakikaten sahada futbol adına ve kendi adına çok güzel işler yaptı.

Ne dedik, yenilgiyi baştan kabul eden oyuncular ve teknik adamlarla bu iş olmaz!

Her işte olduğu gibi Güçlü iradeli insanlar gereklidir…

Elbette, “bire bir Atatürk gibi olun” demiyorum.

Ondan feyz alın yeter arkadaş…

Hayatın her alanında Onun ‘Gölgesi gibi olun’ yeter de artar bile…

Bu arada, Beşiktaş 2. yarı bambaşka bir takım gibi sahaya çıktı.

Ee Beşiktaşlı isen rahat bir maç seyretmek olmaz!

50 dakika yeter rahat maç için...

Beşiktaşlının bünyesi heyecan arar, taşikardi arar!

Öyle de oldu bu maçta. Rıdvan rakibe müthiş bir pas verdi.

O da Rıdvan’ı kırmadı ve durumu 2-1 yaptı.

Maşallah ilk yarıdaki Beşiktaş nerede, ikinci yarıdaki Beşiktaş nerede..

Bir takımın ortası olur yahu…

İlk yarı Kuzeyde ikinci yarı Güneyde bir takım mı arıyorsun boşuna arama.

Beşiktaş var…!

İlk yarı Beşiktaş seyrettirdi kendini, ikinci yarı Antalya…

Ancak 3. golü Beşiktaş buldu.

Oyuna sonradan giren tuhaf saç kesimli Jota Silva attı.

Golde daha güzeli Milot Rashica’nın şık hareketiydi.

Silva’ya ‘alda at’ diyen Cerny’i de unutmamak lazım tabii…

3. gol gelmese Beşiktaşlı taraftarlar taşikardi olmaya devam edeceklerdi(!)

Bu maçta Savcılığın gücünü de hissetmek güzel oldu doğrusu.

Yayıncı kuruluş ve VAR odası “Korkudan” mı nedir iyi çalıştı sanki...

Kritik pozisyonlar sayısal olarak az olsa da hemen hemen bütün tartışmalı pozisyonları kaçırmadılar… Anında “görüntü” yaptılar…

Neler oluyor hayatta yahu…

Demir Ege son 2 dakikada oyuna girdi.

Geçen sene en iyi 5 orta saha oyuncusundan biri olarak gösteriliyordu.

Suç kimdeydi acaba?!

Neyse bir maç da böyle bitti.

Dediğim gibi,

Beşiktaş’a da ülkeye de Atatürk gibi güçlü irade lazımdır!

OC bu gece harbiden çok uzaklara kaçar!

En Kalbi Muhabbetlerimle…

Ben CAN; Orhan Can…

İlgili Konular: #beşiktaş #antalyaspor #Trendyol Süper Lig

