Spor yazarları Türkiye - Gürcistan maçını yorumladı: '3 puanla başladık ama...'

Yayınlanma: 19.06.2024 - 10:27

Güncelleme: 19.06.2024 - 10:27

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çıktığı ilk karşılaşmada Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Güntekin Onay: Turnuvaya 3 puanla başlamak her şeyden önemliydi. İlk yarıda gole kadar olan 25 dakikada çok iyi futbol oynadık. İkinci yarıda da Arda’nın golüne kadar 20 dakikalık bölümde sahanın hakimiydik. Ancak şunu da kabul etmek gerekir ki rakibimiz Gürcistan iki üst düzey oyuncusu dışında bizim seviyemizin altında bir takım.

Skoru ele geçirdikten sonra topu neden rakibe bu kadar çok rakibe verdik? Montella bu durumu irdelemeli. Gürcistan’a verdiğimiz net pozisyonlar ciddi bir uyarı olmalı. Rakibimizin 2 topu da direkten döndü. Bu takım savunmasıyla Portekiz ve Çekya maçlarında işimiz daha zor olur. (Hürriyet)

"ŞAMPİYONANIN GOLÜNÜ ATTI"

Ömer Üründül: Dün gece önemli maçı 2 farkla (3-1) kazandık. Netice çok iyi ama bir gerçeği de göz ardı etmeyelim. Maç boyunca üstün oynamamıza rağmen ciddi sıkıntılar yaşadık. Hem baskılı oyunda üretemedik hem de rakibimize çok kritik pozisyonlar verdik. 25. dakikaya kadar akılda kalan tek şey, Kaan'ın direkten dönen şutu. Sonra Mert'in jeneriklik golüyle skor avantajını bulduk ve morallendik.

Sonra bir anda sahneye Arda Güler çıktı. Öyle bir gol attı ki belki de şampiyonanın golü seçilecek. Bu gole rağmen son dakikaları ecel terleri dökerek bitirdik. Rakibin 3 net pozisyonu var. Neyse ki maçı galibiyetle tamamladık.

Ligimizin kalitesi ve temposu çok düşük. İşte canlı bir örnek: Barış Alper. Ligimizin flaş ismi, dün gece etkisizdi. Çünkü rakipleri de Barış kadar güçlüydü. (Sabah)

"BÜYÜK STRESTEN KURTULDUK"

Gürcan Bilgiç: Bir yanda üçüncü bölgede yaptığımız pas örgüsü, diğer tarafta rakip bizim alana geçtiğinde seyirci moduna geçmemiz. Gürcistan öylesine bir duvar ördü ki gedik açmak için topu bir o yana, bir bu yana taşıdık, iki uzak şut ile belki de turnuvanın en güzel gollerini attık.

Genç bir takımız ve iniş-çıkış yaşamamız çok doğal. Kenan'ın parmak ucuyla ofsayta girdiği ikinci golü cebimize koysaydık, inanın turnuvanın en keyifli maçını seyrettirebilirdik. Sonrasında seyirciler gibi izledik beraberlik golünü. Bir anda düştü enerji.

Bırakalım bunları; Arda Güler var formamız altında, ritim bulacak kaliteli ayaklarımız da listede. Kazanmak önemliydi oyundan çok. Yolları açık olsun Bizim Çocuklar'ın. (Sabah)

"TOP ARDA'YA AŞIK"

Cem Dizdar: Savunma takımı olarak ünlenen Gürcistan’a karşı yüklendik ama çoğunda ‘Bilinçli’ görünmedik. Tempoyu ve pası yükselttiğimiz o daracık zaman diliminde iki gol bulduysak da biri ofsayta takıldı.

Savunma takımı olarak ünlenen Gürcistan’a karşı yüklendik ama çoğunda ‘Bilinçli’ görünmedik. Tempoyu ve pası yükselttiğimiz o daracık zaman diliminde iki gol bulduysak da biri ofsayta takıldı. (Fanatik)