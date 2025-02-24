Stadyumda 'hav hav hav' şarkısı çalındı: Mert Hakan Yandaş'a derbi öncesi büyük tepki!

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş, tribünlerden büyük tepki aldı.

Stadyumda 'hav hav hav' şarkısı çalındı: Mert Hakan Yandaş'a derbi öncesi büyük tepki!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 19:50

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi tansiyon yükseldi.

TRİBÜNLERDEN MERT HAKAN YANDAŞ'A TEPKİ

Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, maç öncesi ısınmak için sahaya çıktığı sırada tribünlerden büyük tepki gördü.

Mert Hakan Yandaş kale arkasındaki tribünlere giderken ise RAMS Park Stadyumu'nda 'LVBEL C5' isimli şarkıcının 'hav hav hav' isimli şarkısı çalındı.


Etiketler: #mert hakan yandaş #fenerbahçe #galatasaray #Derbi

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