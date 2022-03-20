Stefan Kuntz'un Deniz Undav kararı şaşırttı
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda aday kadro belli oldu. Teknik direktör Stefan Kuntz'un, Belçika'da Union SG'de forma giyen Deniz Undav'ı kadroya davet etmemesi ise tepkiyle karşılandı.
Katar 2022 yolunda Portekiz ile kritik bir maça çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un kadro kararı tartışma yarattı. Kuntz'un Belçika'da harikalar yaratan Deniz Undav'ı kadroya davet etmemesi dikkatlerden kaçmadı.
Ligde çıktığı 31 maçta 25 gol atarak Belçika'yı sallayan ve takımı Union SG'nin 2. sıradaki Club Brugge'ün önünde 8 puan farkla şampiyonluğa koşmasındaki aslan payının sahibi olan Deniz Undav; Burak Yılmaz, Enes Ünal, Umut Bozok ve Serdar Dursun'dan oluşan 4'lü forvet hattında kendisine yer bulamadı.
"DENİZ UNDAV KONUSU ZORLADI"
Aday kadroyu açıklanmasının ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Kuntz, "Enes Ünal'dan başlayalım, herhalde onunla ilgili çok tartışmaya gerek yok. La Liga'da gol krallığı listesinde üst sıralarda olan bir isim. Deniz Undav ve Umut Bozok konusu biraz zorladı. Seçimi Umut'tan yana kullandık. İkisi de golcü oyuncular. Umut Süper Lig'de gol krallığında ikinci sırada. Umut, burada Süper Lig'de oynayan bir isim. Deniz Undav'a kapılarımız kapalı değil. İlerleyen dönemde aramızda olabilir" sözleriyle kararının sebebini açıkladı.
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