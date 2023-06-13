Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi tarihte?

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı için geri sayım başladı. Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi tarihte?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:16
Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi tarihte?
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Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı için  61. Ziraat Türkiye Kupası sahibi Fenerbahçe ile Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray Süper Kupa için karşı karşıya gelecek.

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2023 Süper Kupa final maçının temmuz ayının sonunda oynanması bekleniyor.

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Türkiye Süper Kupa maçı daha önce 15 kez oynandı. Cumhurbaşkanlığı Kupası ise 33 kez düzenlendi.

2006'da başayan formatta en çok şampiyonluk yaşayan takım 6 kez ile Galatasaray oldu.

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte kupayı 6 kez kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş ve Trabzonspor 2 defa kazandı. İttifak Holding Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupanın sahibi oldu.


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