Süper Lig'de son haftanın maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun son 34. ve son haftasının maç programı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de bu sezonun son haftası Rizespor-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Bu mücadele 15 Mayıs Cuma günü oynanacak. Ligde sezonun son maçları 17 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezonun son maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkacak. Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u ağırlayacağı haftada Trabzonspor Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Süper Lig'de 33. haftada tüm maçlar aynı saatte başlamış ve alınan sonuçların ardından küme düşen iki takım belli olmuştu. Ligde dün oynanan maçların ardından Kayserispor ile Fatih Karagümrük'ün Trendyol 1. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Ligde gelecek hafta oynanacak maçların ardından Süper Lig'e veda eden son takım da belli olacak. Küme düşme hattını ilgilendiren maçlar, 17 Mayıs Pazar günü aynı saatte başlayacak. Ligde beşinci sıra için mücadele eden Başakşehir ve Göztepe de aynı gün sahaya çıkacak ve maçlarını 16 Mayıs Cumartesi günü aynı saatte oynayacak.

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 34. haftasının maç programı şöyle: