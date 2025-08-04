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Süper Lig'deki 3 maç için erteleme iddiası!

Süper Lig'deki 3 maç için erteleme iddiası!

4.08.2025 22:23:00
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Cumhuriyet Spor
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Süper Lig'deki 3 maç için erteleme iddiası!

Avrupa kupalarında mücadele eden Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Süper Lig'deki maçlarının ertelenmesi için TFF'ye başvurduğu iddia edildi.

Avrupa kupalarında mücadele eden Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Süper Lig maçlarının ertelenmesi için TFF'ye başvurduğu ileri sürüldü.

Ekol TV'nin haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu hafta oynayacakları Kayserispor ve Alanyaspor maçlarının ertelenmesini istedi.

TFF'NİN YANITI BEKLENİYOR

Başakşehir ise Avrupa'da tur atlaması halinde, 3. haftada oynayacağı Rizespor deplasmanının ertelenmesini talep etti.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; TFF, bu başvurulara en geç çarşamba günü yanıt verecek. Kulüplerin taleplerinin kabul edilmesi bekleniyor.

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