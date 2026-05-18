Süper Lig'den 5 takım Avrupa'da

18.05.2026 09:19:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'de sezonu ilk 5 sırada tamamlayan takımlar belli oldu. Takımların Avrupa rotası da şekillendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda UEFA kulüp müsabakalarına katılım formatını duyurdu.

Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte takımların Avrupa rotası şekillendi. 

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olarak UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında mücadele etme hakkı elde etti.

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda boy gösterecek.

TRABZONSPOR İÇİN İKİ İHTİMAL

Trabzonspor, Süper Lig'i üçüncü bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek.

Karadeniz devi, Türkiye Kupası'nı kazanamazsa UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek.

Konyaspor Türkiye Kupası'nı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ İÇİN İKİ İHTİMAL

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek.

Kupayı Konyaspor kazanırsa Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda boy gösterecek.

Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek.

Konyaspor kupayı kazanırsa yeşil-beyazlılar turnuvaya katılacak ve Başakşehir katılım hakkı kazanamayacak. 

