Süper Lig'de 7 İstanbul takımı

01 Mayıs 2022 Pazar, 20:17

Süper Lig'de Trabzonspor şampiyonluğa ulaşırken; Yeni Malatyaspor ve Göztepe küme düştü. Altay ve Çaykur Rizespor mucize olmadığı takdirde Süper Lig'e veda edecek diğer takımlar olacak.

Süper Lig'de gelecek sezon 19 takım mücadele edecek. TFF 1. Lig'de MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor Süper Lig bileti aldı. Ümraniyespor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından gelecek sezon en üst ligdeki İstanbul takımlarının sayısı 7'ye yükseldi.

TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile Eyüpspor da play-off'tan Süper Lig'e gelebilir. İkisinden biri Süper Lig bileti aldığı takdirde, İstanbul takımlarının sayısı 8 olacak.

Ümraniyespor, lig tarihinde Süper Lig'de boy gösterecek 74. takım olurken; 1965/66'dan bu yana ilk kez en üst ligde yedi İstanbul kulübü mücadele edecek.

2022-23 SEZONUNDA SÜPER LİG'DE YER ALACAK 7 İSTANBUL TAKIMI

Beşiktaş

Galatasaray

Fenerbahçe

Medipol Başakşehir

Kasımpaşa

Vavacars Fatih Karagümrük

Bereket Sigorta Ümraniyespor