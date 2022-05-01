Süper Lig'de 7 İstanbul takımı
TFF 1. Lig'de Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü Süper Lig bileti aldı. Süper Lig'de gelecek sezon 7 İstanbul takımı mücadele edecek. TFF 1. Lig Play-off'undan sonra İstanbul ekiplerinin sayısı 8'e de çıkabilir.
Süper Lig'de Trabzonspor şampiyonluğa ulaşırken; Yeni Malatyaspor ve Göztepe küme düştü. Altay ve Çaykur Rizespor mucize olmadığı takdirde Süper Lig'e veda edecek diğer takımlar olacak.
Süper Lig'de gelecek sezon 19 takım mücadele edecek. TFF 1. Lig'de MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor Süper Lig bileti aldı. Ümraniyespor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından gelecek sezon en üst ligdeki İstanbul takımlarının sayısı 7'ye yükseldi.
TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile Eyüpspor da play-off'tan Süper Lig'e gelebilir. İkisinden biri Süper Lig bileti aldığı takdirde, İstanbul takımlarının sayısı 8 olacak.
Ümraniyespor, lig tarihinde Süper Lig'de boy gösterecek 74. takım olurken; 1965/66'dan bu yana ilk kez en üst ligde yedi İstanbul kulübü mücadele edecek.
2022-23 SEZONUNDA SÜPER LİG'DE YER ALACAK 7 İSTANBUL TAKIMI
Beşiktaş
Galatasaray
Fenerbahçe
Medipol Başakşehir
Kasımpaşa
Vavacars Fatih Karagümrük
Bereket Sigorta Ümraniyespor
Video Haberler
- Yolcu treninin çarptığı traktör sürücüsü öldü
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Bayram tatili kabus oldu: Otomobil yan yattı, 4 yaralı
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
- Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dikkat çeken 'Merkez Bankası' iddiası
- Yeni Covid-19 dalgası geliyor!
- Bordo mavili taraftarlarca yuhalandı
- MB'nin dolar hamlesi ne anlama geliyor?
- Fenerbahçe: 'Savcılar göreve!'
- Bedelli askerlikte değişiklik!
- 'Dangalak' demişti: Sert açıklama geldi
- THY uçağı acil iniş yaptı!
- Yasaklar altında 1 Mayıs...
- Suriyelilerden Türklere yardım