Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler duyuruldu.

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 14:42

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 8. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'in 8. haftasında yer alacak hakemler şu şekilde:

4 Ekim Cuma

20:00 Rizespor-Antalyaspor: Burak Pakkan

5 Ekim Cumartesi

13:30 Kasımpaşa-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

16:00 Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan

19:00 Başakşehir-Kayserispor: Yasin Kol

19:00 Hatayspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam

6 Ekim Pazar

13:30 Konyaspor-Eyüpspor: Erkan Özdamar

16:00 Adana Demirspor-Samsunspor: Alper Akarsu

19:00 Galatasaray-Alanyaspor: Mehmet Türkmen

19:00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

Fenerbahçe, Süper Lig'de 8. haftayı BAY geçecek.


Etiketler: #süper lig #hakem #merkez hakem kurulu

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