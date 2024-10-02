Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 8. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'in 8. haftasında yer alacak hakemler şu şekilde:
4 Ekim Cuma
20:00 Rizespor-Antalyaspor: Burak Pakkan
5 Ekim Cumartesi
13:30 Kasımpaşa-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
16:00 Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan
19:00 Başakşehir-Kayserispor: Yasin Kol
19:00 Hatayspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam
6 Ekim Pazar
13:30 Konyaspor-Eyüpspor: Erkan Özdamar
16:00 Adana Demirspor-Samsunspor: Alper Akarsu
19:00 Galatasaray-Alanyaspor: Mehmet Türkmen
19:00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
Fenerbahçe, Süper Lig'de 8. haftayı BAY geçecek.
Etiketler: #süper lig #hakem #merkez hakem kurulu
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