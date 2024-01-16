Süper Lig'de bir ayrılık daha!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kolombiyalı forvet Brayan Riascos ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 29 yaşındaki Kolombiyalı forvet Brayan Riascos ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Brayan Riascos ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Brayan Riascos'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Kolombiyalı futbolcu, sezon başında Ukrayna takımlarından Metalist Kharkiv'den kiralanmıştı.
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