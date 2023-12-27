Süper Lig'de ilk yarı sona erdi: İşte 17 haftada kulübeye oturmayan isimler!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:01

Güncelleme: 27.12.2023 - 13:01

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde 42 futbolcu istikrarlı performanslarıyla ön plana çıktı.

Süper Lig'in ilk bölümünün sona ermesiyle en istikrarlı futbolcular dikkat çekti.

Ligde mücadele eden 20 takımda toplamda 524 futbolcu forma giydi. Bu oyunculardan 42'si ilk yarıdaki 17 maçın tamamında oynadı.

İlk yarıda Kasımpaşa'dan 6, EMS Yapı Sivasspor'dan 5, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'dan dörder, Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'dan üçer, Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor ile Siltaş Yapı Pendikspor'dan ikişer, VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü ve Yılport Samsunspor'dan birer futbolcu tüm maçlarda süre buldu.

Beşiktaş, Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir'de hiçbir oyuncu 17 maçlık performans sergileyemedi.

MAÇ KAÇIRMAYANLAR

Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde maç kaçırmayan futbolcular şöyle:

Kasımpaşa: Claudio Winck, Aytaç Kara, Haris Hajradinovic, Mortadha Ben Ouanes, Gökhan Gül, Yasin Özcan

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Samuel Saiz, Yunus Emre Konak

Galatasaray: Sacha Boey, Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Konyaspor: Paul Bernardoni, Marlos Moreno, Alexandru Cicaldau, Soner Dikmen

Fenerbahçe: Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci

Alanyaspor: Efecan Karaca, Joao Novais, Carlos Eduardo

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Mame Thiam, Joseph Attamah

Antalyaspor: Bünyamin Balcı, Erdoğan Yeşilyurt

Adana Demirspor: Semih Güler, Yusuf Erdoğan

Gaziantep FK: Papiss Djilobodji, Mustafa Eskihellaç

İstanbulspor: Muammer Sarıkaya, Jackson Laurentino

Pendikspor: Nuno Sequeira, Halil Akbunar

Hatayspor: Guy-Marcelin Kilama

MKE Ankaragücü: Efkan Bekiroğlu

Fatih Karagümrük: Sofiane Feghouli

Samsunspor: Emre Kılınç

22 FUTBOLCU TÜM MAÇLARDA 11'DE

İlk bölümde maç kaçırmayan 42 futbolcudan 22'si tüm müsabakalara ilk 11'de başladı.

Bu oyunculardan Paul Bernardoni, Semih Güler, Bilal Bayazıt, Sacha Boey, Ali Şaşal Vural ve Guy-Marcelin Kilama tüm maçlarda 90'ar dakika süre aldı.

Papiss Djilobodji, Claudio Winck, Mame Thiam, Uğur Çiftçi, Nuno Sequeira, Mustafa Eskihellaç, Caner Osmanpaşa, Joseph Attamah, Aytaç Kara, Dusan Tadic, Soner Dikmen, Haris Hajradinovic, Efecan Karaca, Samuel Saiz, Yunus Emre Konak ve Emre Kılınç sonradan çıksa da tüm müsabakaların başlangıç kadrosuna girebildi.