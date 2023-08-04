Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...
Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyonluk oranları belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon, 11 Ağustos'ta oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, sezonu Kayserispor deplasmanında açacak.
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Beşiktaş ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
İddaa'nın şampiyonluk oranlarına göre, yeni sezon öncesinde Galatasaray şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterildi.
Fenerbahçe iki, Beşiktaş üç, Trabzonspor ise dört numaralı favori olarak açıklandı.
İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları:
Galatasaray: 2.65
Fenerbahçe: 2.80
Beşiktaş: 3.25
Trabzonspor: 12.00
Başakşehir: 15.00
Adana Demir: 20.00
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