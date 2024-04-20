Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi ve bu sezon ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 15:52
Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu!
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor VavaCars Fatih Karagümrük'u konuk etti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

İstanbulspor'un golünü 85. dakikada Racine Coly, Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri ise 86. dakikada Güven Yalçın ve 90+7. dakikada penaltıdan Sofiane Feghouli attı.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor'un ligin bitimine 5 hafta kala 17 puanla küme düşmesi kesinleşti. Ateş hattından uzaklaşan Fatih Karagümrük ise puanını 33'e yükseltti. 

Ligde bir sonraki hafta İstanbulspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Karagümrük ise Antalyaspor'u ağırlayacak.


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