Süper Lig'in ilk yarısında son durum!
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray puanını 50'ye yükselterek, sezonun ilk yarısını zirvede tamamladı
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 19. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerken, Göztepe de konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti.
Lider Galatasaray, RAMS Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 50 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bitirdi.
Sahasında Sipay Bodrum FK'yi 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş ise 3 maç sonra galibiyete uzanarak puanını 30 yaptı.
Taraftarı önünde Onvo Antalyaspor'u 5-0 yenen Trabzonspor ile Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup eden Göztepe, haftanın en farklı sonuçlarına imza attı.
Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:
SONUÇLAR
Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: 0-1
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 1-2
Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: 2-1
Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-1
Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: 5-0
Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-0
RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 2-3
Göztepe-Kasımpaşa: 5-0
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