Suudi Arabistan'da gündem Talisca! 'Trabzonspor'u hezimete uğrattı'
Anderson Talisca'nın Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hat-trick yapması Suudi Arabistan basınında da gündem oldu.
Anderson Talisca ikinci yarının başında dahil olduğu Fenerbahçe-Trabzonspor maçına yaptığı hat-trick ile damga vurdu.
Fenerbahçe dev maçı 4-1 kazanırken Anderson Talisca'nın performansı, bir önceki adresi Suudi Arabistan'da da geniş yankı buldu.
Suudi Arabistan'da birçok basın kuruluşu, Talisca'yı manşetlerine taşıdı.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Brezilyalı yıldızla ilgili atılan bazı başlıklar şöyle:
Arriyadiyah: Talisca'nın üçlemesi Trabzonspor'u cezalandırdı.
Alarabiya: Talisca Trabzonspor'u hezimete uğrattı.
Goal: Talisca 3 gol attığı gecede Fenerbahçeli taraftarları büyüledi ve takımı Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.
Aljadeed: Talisca'nın 3 golü Mourinho'yu zirveye yaklaştırdı.
Sports Asharq: Fenerbahçe Talisca'nın 3 golüyle galibiyeti kaptı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.
24: Fenerbahçe, Galatasaray'a baskıyı artırıyor.
Kooora: Talisca, Fenerbahçe'yi Trabzonspor karşısında ezici bir zafere taşıdı.
Slaati: Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın önderliğinde Trabzonspor'u 4-1 yenerek lider Galatasaray'a baskıyı sürdürdü.
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