Talisca'nın volesinde topun hızı belli oldu!
Trabzon maçında yaptığı hat-trick ile maçı alan Talisca'nın attığı enfes vole golünün detayları ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti ve lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. Oyuna ikinci yarı başında dahil olan Anderson Talisca ise müsabakaya damga vurdu.
Yaptığı hat-trick ile Fenerbahçe'nin maçı çevirmesinde başrol oynayan Talisca'nın attığı son gol ise gecenin en çok konuşan anı oldu.
Öte yandan Anderson Talisca'nın attığı enfes vole golünün röntgeni de çekildi.
beIN SPORTS'un haberine göre Anderson Talisca'nın 23 metreden çektiği şut saatte 107 kilometre hızla ağlara gitti.
Etiketler: #anderson talisca #fenerbahçe #trabzonspor
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