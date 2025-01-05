Taraftara küfür etti... Fenerbahçeli eski stoperle apar topar yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'nin eski stoperi Zanka, geçen ağustos ayında transfer olduğu Anderlecht'te taraftarların tepkisini çeken bir harekete imza attı. Yaşanan olay sonrası Zanka ile yollar ayrılma aşamasına geldi.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka Jorgensen için geçen yaz transfer olduğu Anderlecht'te işler yolunda gitmiyor.
Yeni takımında düzenli olarak ilk 11'de yer alan Zanka, son maçlarda üst üste yaptığı hatalarla taraftarların tepkisini çekti.
Belçika medyasından Het Nieuwsblad'ın haberine göre; 34 yaşındaki stoper, Anderlecht'in evinde Dender'e 3-2 yenildiği maçta yaptığı hatalar sonrasında tribünler tarafından yuhalandı.
Haberde, Zanka'nın taraftarlardan gelen bu tepkiye el kol hareketleri ve küfürle karşılık verdiği ileri sürüldü.
Danimarkalı savunma oyuncusunun yaşanan bu olayların ardından büyük tepki çektiği, Anderlecht ile bağlarının kopmak üzere olduğu ve ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı kaydedildi.
Zanka'nın MLS takımı Los Angeles Galaxy'ye transferinin yakın olduğu ve futbolcunun bir süredir futbol hayatını ABD'de devam ettirmeyi hedeflediği belirtildi.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki
- Vitor Pereira, Galatasaraylı yıldızın peşinde!
- Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri
- Fenerbahçeli eski stoperle apar topar yollar ayrılıyor
- Talisca'nın geliş tarihi belli oldu
- Fenerbahçe'nin konuğu Hatayspor
- Lukaku yıldızlaştı: Napoli 3 puanı 3 golle aldı
- 'Atlanması kabul edilebilir değil'
- 'Sorumluluk alanlarla 3 puan geldi'
- Sergen Yalçın'dan Abdülkadir Bitigen için flaş iddia
En Çok Okunan Haberler
-
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı!
- Naci Görür'den korkutan 'İstanbul' uyarısı
- AKP bayrakları polis kontrolünde asıldı!
- SGK binlerce eve yazı gönderdi!
- 3,5 yaşındaki Efe'nin katili 'annesi' çıktı
- Murat Övüç gözaltına alındı
- İSKİ açıkladı!
- Özgür Özel'den açık çağrı
- 'Bu fiyat gerçek mi?' diye sordu
- Termometreler eksi 33 dereceyi gördü