Taraftarla diyaloğu gündem oldu: Ali Koç'tan şampiyonluk yanıtı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un bir taraftarla diyaloğu gündem oldu.

Taraftarla diyaloğu gündem oldu: Ali Koç'tan şampiyonluk yanıtı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 19:54

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Union Saint-Gilloise maçı öncesi taraftarla yaşadığı diyalog gündem oldu.

Sarı-lacivertli bir taraftarlar, maç öncesi Ali Koç'a, "Başkanım bizi şampiyon yap başkanım" dedi.

'MERAK ETMEYİN'

Ali Koç ise, bu sözlerin ardından, "Yapacağım merak etmeyin" sözlerini kullandı.


Etiketler: #Ali Koç #fenerbahçe #Şampiyon

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