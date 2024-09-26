Taraftarla diyaloğu gündem oldu: Ali Koç'tan şampiyonluk yanıtı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un bir taraftarla diyaloğu gündem oldu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Union Saint-Gilloise maçı öncesi taraftarla yaşadığı diyalog gündem oldu.
Sarı-lacivertli bir taraftarlar, maç öncesi Ali Koç'a, "Başkanım bizi şampiyon yap başkanım" dedi.
'MERAK ETMEYİN'
Ali Koç ise, bu sözlerin ardından, "Yapacağım merak etmeyin" sözlerini kullandı.
Etiketler: #Ali Koç #fenerbahçe #Şampiyon
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