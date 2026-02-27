Tarık Çetin: 'Tura inandık ama olmadı!'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.02.2026 01:31:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe forması giyen kaleci Tarık Çetin, Nottingham Forest maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da ilk sınavını Nottingham Forest deplasmanında veren Fenerbahçe kalecisi Tarık Çetin, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Tarık Çetin "Buraya gelirken çok sakat oyuncumuz vardı. Maça çıkarken keyif almak için sahaya çıktık. Bu kadar eksik olmamıza rağmen özveriyle mücadele ettik. 2-0'dan sonra tura inandık açıkçası. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Taraftarların desteği hakkında açıklama yapan 29 yaşındaki kaleci "Taraftarımıza bir parantez açmak istiyorum. Bizi son dakikaya kadar çok iyi desteklediler, hiç susmadılar" ifadelerini kullandı.

Performansı hakkında övgü dolu sözler üzerine Tarık Çetin "Öncelikle her an kaleci mevkisinde, uzun süre şans bulamayınca ve tekrar şans bulunca ilk başta zorlanıyorsunuz ama antrenmanlarda ekstra çalışarak, ekstra antrenmanlar yaparak açığımı kapatmaya çalıştım. Eksiklerim üzerine çok çalışıyorum. Umarım daha iyi yardımcı olurum takımıma" açıklamasını yaptı.

Karşılaşma sonrası Vitor Perreira, Tarık Çetin'i performansından dolayı kutladı.

