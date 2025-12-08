Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu için yeni formül

Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun son haftalardaki düşük performansı, eleştiri oklarının yıldız futbolcuya yönelmesine neden oldu.

Sarı lacivertli takımın teknik heyeti ise kanatlardan alınacak verimi yükseltmek için çalışmalara başladı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Dorgeles Nene ile de özel bir toplantı yapacak.

İtalyan hoca, Kerem ve Nene'ye beklentilerini detaylı olarak aktaracak ve son maçlardaki hatalarını video analizlerle futbolculara gösterecek.

Haberde, Tedesco'nun çizgiye yakın oynayan Kerem'e iç forvet rolü vererek ceza sahasına daha sık girmesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.