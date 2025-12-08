Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu için yeni formül

Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu için yeni formül

8.12.2025 09:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu için yeni formül

Fenerbahçe'nin bu sezonki flaş transferlerinden Kerem Aktürkoğlu'nun son haftalarda yaşadığı form düşüklüğü dikkat çekerken, teknik direktör Domenico Tedesco'nun yıldız futbolcunun performansını artırmak için yeni bir formül arayışında olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun son haftalardaki düşük performansı, eleştiri oklarının yıldız futbolcuya yönelmesine neden oldu.

Sarı lacivertli takımın teknik heyeti ise kanatlardan alınacak verimi yükseltmek için çalışmalara başladı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Dorgeles Nene ile de özel bir toplantı yapacak.

İtalyan hoca, Kerem ve Nene'ye beklentilerini detaylı olarak aktaracak ve son maçlardaki hatalarını video analizlerle futbolculara gösterecek.

Haberde, Tedesco'nun çizgiye yakın oynayan Kerem'e iç forvet rolü vererek ceza sahasına daha sık girmesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #kerem aktürkoğlu #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

Fenerbahçe Medicana, İlbank'ı geçti: Seriyi 9 maça çıkardı
Fenerbahçe Medicana, İlbank'ı geçti: Seriyi 9 maça çıkardı Vodafone Sultanlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe Medicana, İlbank'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko'dan Merkezefendi Basket'e 23 sayı fark!
Fenerbahçe Beko'dan Merkezefendi Basket'e 23 sayı fark! Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta maçında deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 87-64 mağlup etti.
Dev derbide kazanan Fenerbahçe: Galatasaray'ı devirdi, 11'de 11 yaptı!
Dev derbide kazanan Fenerbahçe: Galatasaray'ı devirdi, 11'de 11 yaptı! Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev sahasında Galatasaray GAİN'i 1-0 mağlup etti.