Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tedesco, Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi: 'Skor daha farklı olabilirdi'

Tedesco, Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi: 'Skor daha farklı olabilirdi'

20.12.2025 19:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Tedesco, Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi: 'Skor daha farklı olabilirdi'

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda İkas Eyüpspor'u yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco galibiyeti değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ikas Eyüpspor'u yendi. Sarı lacivertliler puanını 39 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Yarın Galatasaray'ın puan kaybetmesi halinde Fenerbahçe aylar sonra zirvede yer alacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco galibiyeti beIN SPORTS'ta değerlendirdi.

İyi oynadıklarını belirten Tedesco, "İyi bir maç çıkardık. Oyunu iyi kontrol ettik. Galibiyeti hak ettik. Skor daha farklı olabilirdi. Bugün iyi bir rakibe karşı oynadık, ellerinden geleni yaptılar. Direkten dönen pozisyonda şanslıydık. Mantalitemiz, topun bizde kalması ve rakibi koşturmaktı. İkinci gol de tamamen oyuncularımın kalitesinin ürünü" dedi.

İtalyan çalıştırıcı, "İlk yarı henüz bitmedi, kupa maçı var. Ondan sonra önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. İyi bir takım, iyi bir kulübümüz var. Birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Bu çok önemli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maç zor. Henüz işin başındayız" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #eyüpspor #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

İtalyan hoca, F.Bahçe’de yükseliş dönemini başlattı: Tedesco farkı
İtalyan hoca, F.Bahçe’de yükseliş dönemini başlattı: Tedesco farkı Tedesco yönetiminde eylülden bu yana çıkışa geçen Fenerbahçe, Süper Lig’de istatistikleriyle fark yarattı. Sarı-Lacivertliler en çok puan toplayan, gol atan ve şut çeken takım olurken, 2005-06’dan bu yana ilk kez sezonun ilk 16 maçını yenilgisiz geçti.
Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı: 'Tedesco'ya bir tavsiyem var'
Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı: 'Tedesco'ya bir tavsiyem var' Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Tedesco maç öncesi açıkladı... Fenerbahçe'nin 2 ismi derbide yok!
Tedesco maç öncesi açıkladı... Fenerbahçe'nin 2 ismi derbide yok! Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Eyüpspor maçı öncesinde sakatlığı bulunan isimler hakkında konuştu. Tedesco, 2 futbolcunun Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacağını söyledi.