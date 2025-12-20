Tedesco, Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi: 'Skor daha farklı olabilirdi'

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ikas Eyüpspor'u yendi. Sarı lacivertliler puanını 39 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Yarın Galatasaray'ın puan kaybetmesi halinde Fenerbahçe aylar sonra zirvede yer alacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco galibiyeti beIN SPORTS'ta değerlendirdi.

İyi oynadıklarını belirten Tedesco, "İyi bir maç çıkardık. Oyunu iyi kontrol ettik. Galibiyeti hak ettik. Skor daha farklı olabilirdi. Bugün iyi bir rakibe karşı oynadık, ellerinden geleni yaptılar. Direkten dönen pozisyonda şanslıydık. Mantalitemiz, topun bizde kalması ve rakibi koşturmaktı. İkinci gol de tamamen oyuncularımın kalitesinin ürünü" dedi.

İtalyan çalıştırıcı, "İlk yarı henüz bitmedi, kupa maçı var. Ondan sonra önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. İyi bir takım, iyi bir kulübümüz var. Birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Bu çok önemli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maç zor. Henüz işin başındayız" ifadelerini kullandı.