Teknik direktör Joachim Löw, Alman kulübün teklifini reddetti!
Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Alman teknik direktör Joachim Löw, Bundesliga ekibi Stuttgart'ın teklifini reddetti.
Uzun yıllar Almanya Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan ve yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Joachim Löw'e Stuttgart'tan teklif geldi. 62 yaşındaki Löw, bu teklife olumsuz cevap verdi.
LÖW, STUTTGART'I REDDETTİ
Joachim Löw, milli takımdan ayrıldıktan sonra yeni bir göreve başlamadı. Alman basını, Löw'ün önündeki seçeneklerden birinin Stuttgart olduğunu fakat; deneyimli teknik adamın danışmanlık görevini reddettiğini yazdı.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK İSTİYOR
Joachim Löw'ün teklifi reddetme sebebi de ortaya çıktı. Löw, "Önümüzdeki dönemde tekliflerle ilgili araştırmalarım olacak. Geleceğim için henüz bir karar vermedim. Yeniden bir kulüpte çalışmak istiyorum" demişti. Löw, kendisini halen teknik direktör olarak konumlandırmak istediği için Stuttgart'ı reddetti.
PSG VE BARCELONA İLE ANILMIŞTI
Temmuz ayında Paris Saint Germain ile anılan Löw'ün bir dönem Barcelona'nın başına geçeceği de konuşulmuştu. Bu arada Stuttgart'ta Sami Khedira ve Philipp Lahm'ın birkaç haftadır kulübe hizmet ettiği hatırlatıldı.
KHEDIRA'YA BÜYÜK GÜVEN
8 maçta sadece 5 puan alan Stuttgart, Bundesliga'da kötü bir durumda. Almanya'da, Stuttgart'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Khedira'nın takıma yardımcı olabileceği konuşuluyor. Stuttgart'ın sportif direktörlüğünü Sven Mislintat yaparken, teknik direktörlük görevini ise Pellegrino Matarazzo yürütüyor.
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