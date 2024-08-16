Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in play-off turundaki rakipleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 09:06
Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!
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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında İsviçre’nin Lugano takımıyla Sırbistan ekibi Partizan kozlarını paylaştı. 

Turu geçen İsviçre ekibi Lugano, Beşiktaş'ın rakibi oldu. İlk maçı 1-0 kazanan Lugano evinde uzatmaya giden maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. 

Lugano, bu sezon Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi ön elemesinde kaybetmişti. İsviçre ekibi geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında karşılaşmış ve deplasmanda kazanırken sahasında kaybetmişti. 

TRABZONSPOR, ST. GALLEN İLE EŞLEŞTİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında Slask ile St. Gallen kozlarını paylaştı.

Avrupa Ligi elemesinde Rapid Wien'e elenen Trabzonspor, Konferans Lig play-off turu oynamaya hak kazanmıştı.  

Turu geçen St. Gallen, Trabzonspor'un rakibi oldu. 

İlk maçı 2-0 kazanan İsviçre ekibi, deplasmanda 3-2 kaybetmesine rağmen turu atlayan taraf oldu. 

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ ST. PATRICK'S OLDU

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımı oldu.

Organizasyonun üçüncü eleme turunda Azerbaycan'ın Sabah takımını iki maçta da 1-0'lık sonuçlarla mağlup eden İrlanda ekibi, play-off turunda Başakşehir ile eşleşti.

Eşleşmenin ilk maçı 22 Ağustos Perşembe günü İrlanda'da, rövanşı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.


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