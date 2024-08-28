TFF açıkladı: Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 4. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'in 4'üncü haftası cuma günü oynanacak Fenerbahçe -Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.
4'üncü haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:
30 Ağustos Cuma
21.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Mehmet Türkmen
31 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
19.15 Konyaspor - Kayserispor: Emre Kargın
21.45 Göztepe - Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 Adana Demirspor - Galatasaray: Kadir Sağlam
1 Eylül Pazar
19.15 Başakşehir - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
19.15 Eyüpspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Beşiktaş - Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
21.45 Hatayspor - Samsunspor: Cihan Aydın
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