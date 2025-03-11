TFF açıkladı: Süper Lig'de yeni sezonun tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihlerini duyurdu.

TFF açıkladı: Süper Lig'de yeni sezonun tarihi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.03.2025 - 16:37

TFF, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunun; 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''


Etiketler: #TFF #süper lig #TFF 1. Lig

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