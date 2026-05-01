TFF ve Süper Lig devlerinden 1 Mayıs kutlaması!

1.05.2026 09:31:00
Cumhuriyet Spor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig kulüplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig kulüpleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin sitesinde yapılan paylaşımda, "Futbolumuzun gelişimine katkı sağlayan tüm paydaşlarımız başta olmak üzere; saha içinde ve dışında üreten, yaşamın yükünü omuzlarında taşıyan, ülkemizin kalkınmasına emekleriyle güç veren tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG DEVLERİNDEN KUTLAMA

Fenerbahçe'den yayımlanan mesajda, "Akıp giden zamana alın teriyle iz bırakan, emeğiyle hayatı var eden tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş Kulübü ise kutlama mesajında, "Bütün işçi ve emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun" sözleri kullanıldı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Emeğin ve dayanışmanın birleştirici gücüyle ülkemiz için gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ise, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" sözleri ile 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.

