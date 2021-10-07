TFF'de kapalı kapılar ardında toplantı

07 Ekim 2021 Perşembe, 16:43

Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi arasında Merkez Hakem Kurulu’nda yapısal değişiklik gündemi ile yapılan toplantının yeri, basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşılmadı.

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün federasyon başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek, taleplerini aktaracaklarını açıklamıştı.

İlk planlamaya göre saat 13:00’te Kulüpler Birliği Maslak Ofisi’nde yapılacak toplantının yeri değişti. Toplantının nerede yapılacağı bilgisi ise basın mensuplarına duyurulmadı.

Toplantıda Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, başkan vekili Servet Yardımcı ve MHK Başkanı Serdar Tatlı bir araya geldi.

Kulüpler, MHK’nın hakem atamaları ve yapısı ile ilgili yapısal değişik isteklerini federasyona iletecek.