Torino - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Torino, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında kendi sahasında Sassuolo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:07
Torino - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ivan Juric yönetimindeki Torino, kendi sahasında Alessio Dionisi'nin ekibi Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.

TORİNO - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?

Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

TORİNO - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maria Sole Ferrieri Caputi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Torino, ligde oynadığı son maçta Lecce deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Sassuolo ise kendi sahasında ağırladığı Bologna ile 1-1 berabere kalmıştı.


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