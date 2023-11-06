Torino - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:07

Güncelleme: 06.11.2023 - 10:07

İtalya Serie A'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ivan Juric yönetimindeki Torino, kendi sahasında Alessio Dionisi'nin ekibi Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.

TORİNO - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?

Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

TORİNO - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maria Sole Ferrieri Caputi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Torino, ligde oynadığı son maçta Lecce deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Sassuolo ise kendi sahasında ağırladığı Bologna ile 1-1 berabere kalmıştı.