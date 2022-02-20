Tottenham, Manchester City'yi 3-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini bozdu
İngiltere Premier Lig'de Manchester City 5 gollü nefes kesen maçta Tottenham'a son dakika golüyle 3-2 mağlup oldu. 90+1'de penaltıdan beraberliği alan City, 90+5'te yediği golle mağlup oldu ve 15 maçlık yenilmezlik serisi bitti.
İngiltere Premier Lig’in 26. haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Tottenham son dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı.
Tottenham’a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dejan Kulusevski, 59. ve uzatma dakikalarında Harry Kane kaydetti. Manchester City’nin gollerini 33. dakikada İlkay ve 90+1. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez attı.
KAPANIŞI 90+5’TE KANE YAPTI
Maçta 2 kez öne geçen Tottenham uzatmalarda Manchester City’nin kazandığı penaltı ile son anlara 2-2’lik beraberlikle girdi.
Conte’nin takımı 90+5’te Harry Kane ile kapanışı yaptı ve City’nin 15 maçlık yenilmezlik serisine nokta koydu.
Bu sonucun ardından Pep Guardiola ve öğrencileri ligde 15 hafta sonra mağlup oldu. City son olarak 30 Ekim 2021'de yine evinde Crystal Palace'a yenilmişti. Çıkış arayan Tottenham ise 3 hafta sonra galip geldi.
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