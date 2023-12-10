Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında kendi sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
TOTTENHAM - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı West Ham United'a 2-1 mağlup olmuştu.
Newcastle United ise Everton deplasmanından 3-0 mağlup ayrılmıştı.
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