Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında kendi sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 11:28
Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

TOTTENHAM - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

TOTTENHAM - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı West Ham United'a 2-1 mağlup olmuştu.

Newcastle United ise Everton deplasmanından 3-0 mağlup ayrılmıştı.


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