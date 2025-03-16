Trabzon'da gündem Fatih Tekke: 'İstanbul Fatih'i kabusu bitirdi'

Yayınlanma: 16.03.2025 - 14:24

Güncelleme: 16.03.2025 - 14:32

Trabzonspor, Başakşehir'i İstanbul'da 3-0 yenerek aylar süren deplasman galibiyeti hasretine son verirken, Trabzon yerel basınının manşetlerini bordo mavili takımın yeni hocası Fatih Tekke süsledi.

Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir FK’nın konuğu olan Trabzonspor 12 maç süren deplasman galibiyet hasretini yeni hocası Fatih Tekke ile sona erdirdi. 2023-24 sezonunun geride kalan 12 deplasmanında henüz galibiyeti bulunmayan bordo-mavililer (5 beraberlik, 7 mağlubiyet 5 puan) galibiyet hasretine Başakşehir karşılaşması ile son verdi. 1985’ten (14 maç) bu yana en uzun seriyi yaşayan bordo-mavililer Süper Lig deplasmanlarındaki 12 maçlık hasretini Başakşehir’i 3-0 mağlup ederek yeni hocasıyla sonlandırdı.

Trabzonspor’un sezon başında kiralık olarak renklerine kattığı golcü oyuncu Simon Banza Başakşehir FK karşısında da boş geçmedi. Banza, Başakşehir filelerine attığı golle bu sezon Trabzonspor’un Süper Lig deplasmanlarındaki 12 golün altısını attı. Golcü oyuncu bu yönüyle de 2000/01'den bu yana bordo-mavili formayla en yüksek üçüncü orana ulaşan isim. Burak Yılmaz %56 (2011/12), Fatih Tekke %51.4 (2004/05), Simon Banza %50 (2024/25)

Öte yandan Banza'nın karşılaşmanın 7. dakikasında kaydettiği gol, Burak Yılmaz’ın bordo-mavili formayla Aralık 2010'da 2. dakikada attığı golden sonra Trabzonspor’un Başakşehir deplasmanında attığı en erken golü oldu.

Trabzonspor’un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır ise bu sezon adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yapan kaleci olan Uğurcan Çakır (98), kariyerinin en yüksek gole kapama oranı yakaladığı sezonunu geçiriyor. (%42; 11 gole kapama/26 maç)

Bu sezon kalesinde adeta duvar ören başarılı eldiven, Başakşehir’in golcü oyuncusu Piatek’in penaltı atışını kurtararak Süper Lig'de Jakub Slowik (Konyaspor) ile birlikte en fazla penaltı kurtaran isim de oldu. Uğurcan Çakır, bu yönüyle de kariyerinin bir sezondaki en yüksek sayısını tekrarladı (3; 2021/22).

Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Başakşehir deplasmanında aldığı galibiyeti yeni hocası Fatih Tekke’yi manşetlerine çekerek kullandı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde: