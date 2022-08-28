Trabzonspor'da Muhammet Taha Tepe ile özel görüşme!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da, Galatasaray maçı öncesi sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine genç kaleci Muhammet Taha Tepe'nin oynaması bekleniyor. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın genç kaleciye karşılaşmada sakin kalmasını istediği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 13:16
Trabzonspor'da Muhammet Taha Tepe ile özel görüşme!
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Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı maça odaklanmışken Uğurcan Çakır'dan gelen sakatlık haberi sonrası sarsılmıştı.

Sporx’in haberine göre, 26 yaşındaki file bekçisinin ardından kaleyi Muhammet Taha Tepe'yi teslim edecek Abdullah Avcı, genç futbolcu ile özel bir görüşme yaptı.

Deneyimli teknik direktör, Süper Lig'de ilk maçına çıkacak 21 yaşındaki eldivenden heyecanlanmamasını ve mücadele boyunca sakin kalmasını istedi.

"UĞURCAN ÇAKIR'I ARATMAYACAĞIM"

Öte yandan Muhammet Taha Tepe ise Abdullah Avcı'ya, "Göreve hazırım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Uğurcan'ı aratmamak için son ana kadar mücadele edeceğim" sözünü verdi.


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